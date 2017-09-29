Достаточный для уголовного дела вес наркотиков оказался самым изымаемым полицией

По статистике, российские силовики чаще всего обнаруживали наркотики в объеме, незначительно превышающем порог, необходимый для возбуждения уголовного дела. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщается на сайте Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге.

Изучив открытые данные силовиков за 2013-2014 годы, научный сотрудник Института Алексей Кнорре выяснил, что полицейские и сотрудники ФСКН чаще всего изымали около шести граммов марихуаны, что является минимальным количеством для возбуждения дела по статье 228 УК РФ («Незаконное приобретение наркотических средств»). То же самое наблюдалось при изъятии героина.

«Само по себе это не является доказательством искусственных манипуляций со стороны правоохранительных органов, но ставит вопрос о том, почему, по данным ведомственной криминальной статистики, наркопотребители чаще всего имеют ровно столько марихуаны и гашиша, сколько нужно, чтобы против них было возбуждено уголовное дело», — отметил Кнорре.

12 сентября в Томске осудили сотрудников полиции, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков ради улучшения статистики отдела. Они искусственно создавали преступления через подставное лицо, а затем сами же их раскрывали.

