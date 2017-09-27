Томские полицейские торговали наркотиками для улучшения статистики отдела

Советский районный суд Томска признал двух сотрудников транспортной полиции виновными в незаконном сбыте наркотиков и приговорил каждого из них к 12 годам колонии строгого режима. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

«Осужденные в целях повышения статистических показателей организовали схему незаконного сбыта наркотических средств через подставное лицо, а в дальнейшем "раскрывали" искусственно созданные преступления», — говорится в сообщении.

Суд также запретил полицейским занимать должности в правоохранительных органах России сроком на пять лет и лишил их званий.

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Незаконные действия сотрудников Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу были выявлены в сентябре 2015 года. Против них возбудили дела по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по части 4 статьи 33, части 1 статьи 228.1 УК РФ («Соучастие в незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств»).

В июле было возбуждено уголовное дело в отношении подольских сотрудников территориального отдела наркоконтроля, которые в 2016 году отпустили задержанного драгдилера. Их обвинили в превышении должностных полномочий. О преступлении стало известно после публикации телеканала РЕН ТВ: по данным журналистов, полицейские задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в торговле наркотиками в школе, однако на следующий день в материалах дела появился совсем другой протокол — о добровольной выдаче случайно найденного на улице гашиша.