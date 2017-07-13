Против отпустивших наркодилера оперативников Подольска возбудили уголовное дело

В Подольске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников территориального отдела наркоконтроля, которые в 2016 году отпустили задержанного драгдилера. Об этом «Ленте.ру» сообщила Елена Фокина, официальный представитель подмосковного главка СКР.

Она уточнила, что сотрудников полиции подозревают в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). «Они сфальсифицировали процессуальные документы с тем, чтобы гражданин не был привлечен к уголовной ответственности. Информация об этом преступлении была опубликована одним из федеральных средств массовой информации», — отметила Фокина.

Вместе с тем, как рассказал «Ленте.ру» высокопоставленный источник в правоохранительных органах Подмосковья, личности подозреваемых установлены, но обвинения им пока не предъявлено. «Известно, что фальсификацией процессуальных документов занимались три офицера профильного отдела местного УВД, причем сами они показывают, что делали это по прямому указанию начальника отдела. Однако в настоящее время подозреваемых и обвиняемых в деле нет», — пояснил собеседник.

По его словам, тот молодой человек, которого отпустили на основании поддельных материалов, в настоящее время призван на военную службу, и опросить его пока не удалось. От оперативников так же скрывается бывший начальник отдела, на которую указывают как на организатора.

О преступлении стало известно после публикации телеканала РЕН ТВ. По данным журналистов, 16 октября полицейские задержали 18-летнего местного жителя, на которого указали как на драгдилера, торговавшего в школе наркотиками по цене 500 рублей за дозу. Однако на следующий день в материалах дела появился совсем другой протокол — о добровольной выдаче случайно найденного на улице гашиша.