СКР и полиция начали проверку информации об отпущенном в Подольске наркодилере

Информация о наркоторговце, незаконно отпущенном в подмосковном Подольске с подачи руководителей местных правоохранительных органов, будет тщательно проверена. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель регионального главка Следственного комитета Елена Фокина.

«Незамедлительно после публикации сведений была начата доследственная проверка, в ходе которой будет дана всесторонняя правовая оценка действиям сотрудников полиции УМВД России по городскому округу Подольск», — заявила Фокина, уточнив, что проверка проводится на предмет возможного превышения должностных полномочий.

«Начальником ГУ МВД России по Московской области назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут тщательно, объективно и всесторонне изучены все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — сказала начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

Как сообщил «Ленте.ру» информированный источник, для руководства правоохранительных органов Подмосковья, эта информация оказалась неожиданной. «Ранее ситуация внимания не привлекала, так как произошедшее считалось рядовым событием. Каждый день задерживают распространителей наркотиков, и иногда их приходится отпускать — или из-за процессуальных нарушений, или из-за отсутствия события преступления. Опубликованные материалы можно трактовать по-разному, так что состав преступления должен быть установлен однозначно», — сообщил собеседник редакции.

В пятницу, 7 июля, на сайте телеканала РЕН ТВ появилась информация о том, что в октябре 2016 года сотрудники территориального отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 18-летнего молодого человека, у которого при себе находились наркотики — гашиш. Вместе с ним был доставлен 15-летний подросток, который сообщил полицейским, что его приятель продает запрещенные вещества в школе по 500 рублей за дозу.

На следующий день после задержания сотрудницу подразделения наркоконтроля, занимавшуюся операцией, вызвал замначальника полиции Александр Бибиков и сообщил, что дело нужно «притормозить». Якобы задержанный — родственник высокопоставленных сотрудников УВД по ТИНАО и администрации Новой Москвы. Позднее, как утверждает телеканал, появился еще один протокол, согласно которому главный подозреваемый добровольно выдал гашиш, который нашел на улице. В результате, молодой человек ушел от ответственности.