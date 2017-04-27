Суд признал погибшего генерала МВД Колесникова виновным и прекратил дело

Московский городской суд признал виновным в превышении должностных полномочий Бориса Колесникова, занимавшего должность заместителя начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. Об этом сообщает из зала суда в четверг, 27 апреля, ТАСС.

Уголовное дело в отношении Колесникова прекращено в связи с его смертью. Кроме того, отменен арест, наложенный на его имущество.

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Мужчина выпал с балкона в здании Следственного комитета России в 2014 году. Его родственники были против прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию.

Ранее Мосгорсуд огласил приговор главному фигуранту расследования Денису Сугробову — бывший начальник антикоррупционного главка получил 22 года колонии.

Как говорится в пресс-релизе СКР, направленном в редакцию «Ленты.ру», тем же решением суда приговорены к реальным срокам заключения предполагаемые сообщники Колесникова и Сугробова — бывшие оперативники управления. Салават Муллаяров – к 20 годам лишения свободы, Иван Косоуров – к 19, Виталий Чередниченко и Евгений Шерманов — к 18 годам, Сергей Борисовский, Сергей Пономареву и Андрей Назаров получили по 17 лет.

Наименьший срок наказания, четыре года колонии, назначен предпринимателю Игорю Скакунову.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 30 человек. Среди них главврач ЦКБ Управления делами Президента, председатель правления компании Nanotec-Industries AG, глава администрации Смоленска, врио руководителя Управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Московской области, директор департамента Счетной палаты Российской Федерации.

Дело об организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий и провокации взятки сотрудниками ГУЭБиПК МВД России было возбуждено в феврале 2014 года. Как установило следствие, бывший руководитель подразделения Денис Сугробов, его подчиненные и их агенты фабриковали уголовные дела, провоцируя чиновников на получение взяток.