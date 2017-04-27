Бывшему главе антикоррупционного главка МВД Сугробову дали 22 года колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщает в четверг, 27 апреля, ТАСС.

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Как говорится в вердикте, Сугробов признан виновным в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Мужчину также лишили также звания генерал-лейтенанта полиции.

Ранее в ходе прений сторон гособвинитель запросил для предполагаемых сообщников генерала — бывших оперативников антикоррупционного главка — от 5 до 17 лет заключения. Также суд должен решить вопрос о виновности бывшего заместителя Сугробова — Бориса Колесникова, погибшего в результате падения с балкона в здании СКР в 2014 году.

Дело в отношении сотрудников ГУЭБиПК было возбуждено в феврале 2014 года. По версии следствия, подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взятки, а затем предлагали им для смягчения своей участи рассказывать о других коррупционерах. Таким образом, считает следствие, оперативники превышали свои должностные полномочия с целью увеличения положительных показателей главка, получения очередных званий и наград.