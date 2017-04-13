Суд отложил оглашение приговора бывшему главе антикоррупционного главка МВД

Мосгорсуд перенес на 27 апреля оглашение приговора по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова и его подчиненных, обвиняемых в создании организованного преступного сообщества, превышении полномочий и провокации взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 13 апреля.

Оглашение приговора планировалось на 14 апреля.

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Прокурор в ходе прений просил приговорить Сугробова к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его бывшего заместителя Бориса Колесникова, выпавшего в 2014 году с балкона в здании Следственного комитета, признать виновным в преступлениях и прекратить дело против него в связи со смертью. Для остальных фигурантов — оперативников главка — гособвинитель потребовал от 5 до 17 лет заключения. Минимальное наказание прокурор запросил для предпринимателя Игоря Скакунова.

Уголовное дело против сотрудников ГУЭБиПК было возбуждено в феврале 2014 года. По версии следствия, подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взятки, а затем предлагали им для смягчения своей участи рассказывать о других коррупционерах. Таким образом, считает следствие, оперативники превышали свои должностные полномочия с целью увеличения положительных показателей главка, получения очередных званий и наград.

