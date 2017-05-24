Бывший наркополицейский из Татарстана пойдет под суд за махинации с героином

Завершено расследование по уголовному делу бывшего начальника службы по контролю за легальным оборотом наркотиков Управления ФСКН по Татарстану Юрия Казакулова и его знакомого Рустема Фатыхова. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 24 мая.

Им вменяется организация незаконного оборота наркотических средств в крупном размере, а наркополицейскому еще и превышение должностных полномочий. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру, а затем будет передано в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2011 году Казакулов, чтобы показать успешные результаты служебной деятельности, поручил Фатыхову приобрести героин, который бы затем фиктивно изымался наркополицейскими на территории рынка в Казани. Сообщник закупил 100 граммов наркотика и смешал его с сахаром и чаем, чтобы увеличить общую массу до 10 килограммов.

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Основные показатели оперативно-служебной деятельности сотрудников ФСКН на тот момент зависели от количества фактов изъятий наркотических средств. Благодаря выдумке Казакулова рейтинг татарстанского управления службы поднялся с 10-го места в 2010 году до первого места в 2011 году по Приволжскому федеральному округу, отметили в СК.

Президент Владимир Путин 5 апреля 2016 года передал Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков в ведение МВД. Госнаркоконтроль, затем переименованный в ФСКН, был образован в 2003 году путем выведения Государственного комитета по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ из состава МВД и передачи ему личного состава и материальной базы упраздняемой налоговой полиции.