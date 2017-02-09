Наркодилер сбежал из суда в Петербурге после оглашения приговора

Осужденный к пяти годам колонии строго режима наркоторговец сбежал из Ленинского районного суда в Санкт-Петербурге сразу после оглашения приговора. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря городского суда Дарью Лебедеву.

По ее словам, инцидент произошел с Д.Охлопковым, которого обвиняли в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. «После оглашения приговора осужденный был передан приставам для ожидания конвоирования, после чего ему удалось сбежать», — сообщила Лебедева.

По данным регионального ГУ МВД, мужчина до этого находился под подпиской о невыезде и явился в суд самостоятельно.

В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов агентству заявили, что у сотрудников ведомства не было заявки на обеспечение безопасности судебного процесса и приставы в зале заседаний не присутствовали. Уточняется, что по факту побега проводится служебная проверка в отношении сотрудников ведомства.

В декабре 2016 года из колонии-поселения №22 в Тайшете (Иркутская область) сбежали два заключенных. Побег совершили 24-летний Рустам Шакуров, осужденный за сбыт незаконно добытого имущества, и 22-летний Сергей Наделяев, получивший срок за кражу.