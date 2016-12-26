Из колонии в Иркутской области сбежали двое заключенных

Из колонии-поселения №22 в Тайшете (Иркутская область) сбежали два заключенных. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Главного управления ФСИН.

Побег совершили 24-летний Рустам Шакуров (осужден за сбыт незаконно добытого имущества) и 22-летний Сергей Наделяев (осужден за кражу). Их отсутствие в колонии было обнаружено утром 26 декабря.

Как отмечается в сообщении, оба сбежавших до помещения под стражу проживали в Иркутске и неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи.

В ведомстве пояснили, что в колонии-поселении №22 содержатся осужденные за преступления небольшой и средней тяжести. Они находятся без охраны, но под надзором администрации, пользуются правом свободы перемещения по территории и могут покидать ее с разрешения администрации, а также носить гражданскую одежду.