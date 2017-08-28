У Саши Могилевского изъяли метадон на 80 миллионов рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали организатора крупного канала контрабанды метадона, известного под кличкой Саша Могилевский, а также его сообщников; изъяты наркотики и прекурсоры на 80 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 28 августа, в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости.

Как отметили в ФСБ, Могилевский арендовал частный дом в Подмосковье и оборудовал его под лабораторию по изготовлению наркотика. В ходе спецоперации в Московской области было изъято более 27 килограммов метадона, свыше 200 килограммов прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

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В ведомстве сообщили, что стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет около 80 миллионов рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело, а задержанные помещены в СИЗО. Как отметили в пресс-службе, разоблачить преступную группу удалось в сотрудничестве с властями Белоруссии.

5 августа 2016 года стало известно, что московские полицейские задержали группу наркодилеров, продававших метадон через интернет-магазин за виртуальную валюту.