Автор книг о Джеке Ричере призвал сделать марихуану обязательной к употреблению

Британский писатель Джим Грант, известный под псевдонимом Ли Чайлд, рассказал, что употребляет марихуану, потому что наркотик улучшает его творческие способности. Слова автора передает New York Post.

«Я не хочу, чтобы ее легализовали. Я хочу, чтобы ее сделали обязательной к употреблению», — заявил Чайлд.

Литератор поведал, что впервые употребил наркотик в 1969 году, после чего впервые занялся сексом с двойняшками. «Это был один из лучших выходных в моей жизни», — признался он.

Ли Чайлд — автор серии книг про бывшего военного полицейского Джека Ричера. Его первый роман, «Этаж смерти», вышел в 1997 году. После этого британец написал еще 20 произведений о приключениях Ричера. В ноябре 2017-го на прилавках появится 22-я книга серии, получившая название «Полуночная линия».

По работам Чайлда были сняты два фильма «Джек Ричер» и «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» с Томом Крузом в главной роли.