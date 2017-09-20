Кирстен Данст случайно переборщила с марихуаной на съемках фильма

Актриса Кирстен Данст призналась, что из-за недоразумения на съемках фильма «Вудшок» она сорвала съемочный день, случайно употребив марихуану. Об этом она рассказала в эфире телешоу Джимми Киммела, часть которого выложена на канале программы в YouTube.

По словам артистки, ее героиня не употребляет много наркотиков, но пришлось снять несколько дублей. «Когда эпизод был наконец снят, я пошла немного отдохнуть и вдруг почувствовала, что схожу с ума: мне жарко, бьет дрожь, появилась паранойя. Пожаловалась продюсерам, и вскоре выяснилось, что вместо бутафорской травы в одном из дублей у меня в руке оказалась настоящая», — рассказала Данст.

На съемках кино вместо марихуаны обычно используют травяные наполнители, в которых нет ни никотина, ни наркотических веществ. Такого подхода придерживалась и съемочная группа «Вудшока».

По словам Данст, попавшая к ней настоящая марихуана оказалась такой сильной, а эффект таким продолжительным, что продюсерам пришлось дать ей выходной и отправить ее домой. Артистка призналась, что никогда в жизни не была в таком состоянии.

Фильм «Вудшок» выходит в американский прокат 22 сентября. Данст сыграла в триллере Лауры и Кейт Малливи главную роль — женщины, которая впадает в глубокую паранойю после приема наркотика и перестает контролировать свои действия.

Кирстен Данст известна ролями в таких фильмах, как «Меланхолия», трилогия «Человек-паук» Сэма Рэйми, «Девственницы-самоубийцы», «Мария-Антуанетта», «Джуманджи» и «Интервью с вампиром». За роль во втором сезоне сериала «Фарго» она была удостоена премии «Эмми».