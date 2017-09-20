Шведы предложили парфюмерию с запахом кокоса и марихуаны

Шведский бренд-производитель парфюмерии Byredo представил новую парфюмерную воду Velvet Haze («Бархатная дымка») с нотами марихуаны, кокосовой воды, пачули, какао и мускуса, сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 20 сентября.

По словам основателя бренда Бена Горхэма, новинка отражает дух 1960-х годов — эпохи «свободной любви», «детей цветов» и психоделической музыки: «Бархатная дымка — это ошеломительное состояние "искусственного рая", мгновения абсолютного блаженства».

Парфюмерная вода будет представлена в России по цене от 9750 рублей (за флакон емкостью 50 миллилитров).

Бренд Byredo основан художником-авангардистом и предпринимателем индийско-канадского происхождения Беном Горхэмом в Швеции. Компания выпускает ароматы в стиле унисекс, средства для ухода за телом и ароматизированные свечи в сотрудничестве с парфюмерами Жеромом Эпинеттом и Оливией Джакобетти. Также производит лимитированные коллекции в сотрудничестве с другими марками, например, брендом-производителем оправ и солнцезащитных очков Oliver Peoples.