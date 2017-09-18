Boss отправил актера из «Аббатства Даунтон» целоваться с немецкой моделью

Boss Parfums представил новую версию дуэта ароматов для мужчин и женщин Boss the Scient — два новых насыщенных аромата для него и для нее Boss the Scient Intense. Мужской аромат основан на аккорде имбиря, кардамона и манинки, женский — на нотах персика, османтуса, какао и ванили.

В рекламной кампании новинок снялся актер Тео Джеймс, известный своими ролями в сериале «Аббатство Даунтон» и франшизе «Дивергент», а также немецкая модель Анна Эверс, обладательница звания «Модель года»-2015 по версии сайта Models.com.