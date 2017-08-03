Футболистов «Спартака» оденут в костюмы Hugo Boss

Немецкая марка одежды Hugo Boss заключила договор с футбольным клубом «Спартак». Об этом сообщает L'officiel. На официальных мероприятиях спортсмены будут появляться в фирменных костюмах.

Футболистов одежду в вещи из коллекции Create Your Look: синие пиджаки и брюки, белые рубашки, красные галстуки и кашемировые пальто. Контракт заключен на три года.

Немецкий производитель элитных аксессуаров, одежды и обуви Hugo Boss основан в 1923 году. Объединяет бренды The BOSS, BOSS Orange, BOSS Green, The HUGO. В разное время в одежду Hugo Boss одевались игроки «Пари Сен-Жермен», «Реала» и немецкой футбольной сборной.

Осенью 2016 года Геррит Рютцель компанию покинул глава американского подразделения (Gerrit Ruetzel). Представители Hugo Boss объяснили, что смена руководства связана с необходимостью «возродить» американский рынок: во втором квартале текущего года продажи марки в США упали на 21 процент. Сам Рютцель никак не прокомментировал причины своего увольнения.