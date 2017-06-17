Бренд Hugo одел женщин в прозрачные платья

На прошедшей во Флоренции выставке Pitti Uomo бренд Hugo представил свою мужскую и женскую коллекции сезона весна-лето 2018. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 17 июня.

Женскую линию составили платья и костюмы из практически прозрачной материи, а также атласа яично-желтого цвета и оттенка электрик. Также женщинам предлагается носить будущим летом удлиненные жакеты с подчеркнутой линией плеча и шорты-бермуды.

В мужской коллекции марка показала ярко-красные костюмы и прозрачные топы с надписями и принтами, трикотажные свитера-oversize, тренчи и костюмы из ткани с принтом, имитирующим кракелюры на поверхности краски.

Фото: Hugo 1 /3

Бренд Hugo принадлежит компании Hugo Boss, которая производит одежду, обувь и аксессуары для мужчин и женщин. Компания основана в 1923 году, и в настоящее время, кроме Hugo, владеет брендами The Boss, Boss Orange, Boss Green. В марте 2017 года в московском ГУМе открылся флагманский магазин Hugo Boss площадью более 600 квадратных метров.