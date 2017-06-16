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LuisaViaRoma предложила норковые лоферы

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LuisaViaRoma

Итальянский интернет-ретейлер модной одежды, обуви и аксессуаров LuisaViaRoma начал реализацию проекта по выпуску лимитированных коллекций совместно с ведущими и актуальными модными брендами. Об этом сообщили редакции «Ленты.ру» представители компании.

Первой стала линейка LVR Edition 1, созданная с обувным брендом Sergio Rossi. В нее вошли три эксклюзивные модели обуви: лоферы из меха норки с мозаичным принтом, мокасины с изящным ремешком на щиколотке и ботфорты из стретч-кожи, украшенные вручную. Обувь поступила в продажу на сайте LuisaViaRoma 16 июня.

Также планируются коллаборации с Dolce & Gabbana, Dilara Findikoglu, Italia Independent, Angel Chen и Marina Hoermanseder.

LuisaViaRoma — итальянский ретейлер, торгующий одеждой и обувью люксовых и премиальных брендов. Основан во Флоренции в 1930 году, с 1999-го занимается интернет-коммерцией. На сайте компании представлены коллекции более 600 известных модных домов и молодых брендов.

Компания Sergio Rossi основана в 1966 году, под этим брендом продается люксовая женская и мужская обувь. Среди поклонниц марки — голливудская актриса Николь Кидман и немецкая супермодель Хайди Клум.

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