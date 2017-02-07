Линдси Лохан снялась в рекламе интернет-магазина

Американская актриса Линдси Лохан снялась для рекламной кампании итальянского интернет-ретейлера модной одежды, обуви и аксессуаров LuisaViaRoma. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила пресс-служба компании.

Съемки проходили во Флоренции, где находится штаб-квартира и головной магазин фирмы. Вся одежда и обувь на Лохан были взяты из ассортимента онлайн-бутика LuisaViaRoma. Актриса выбрала кожаную куртку Coach 1941 и бордовые кожаные брюки от Givenchy, а также ряд других вещей из представленных на сайте фирмы.

Фото: LuisaViaRoma 1 /3

Фотографами выступили Лука и Алессандро Морелли, стилист — Джорджо Аммирабиле.

LuisaViaRoma — итальянский ретейлер, торгующий одеждой и обувью люксовых и премиальных брендов. Основан во Флоренции в 1930 году, с 1999 года занимается интернет-коммерцией. На сайте компании представлены коллекции более 600 известных модных домов и молодых брендов.

В июне 2016 года фирма представила проект концептуального архитектурного сооружения под названием «Мост любви». Он был установлен на реке Арно в Тоскане. По замыслу дизайнеров этот объект стал символом надежды для всех людей, оказавшихся в тяжелом положении беженцев. Проект был разработан с целью обратить внимание общественности на проблему миграционного кризиса.

