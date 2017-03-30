В ГУМе открылся флагманский магазин Hugo Boss

В московскойм ГУМе открылся новый флагманский магазин немецкого бренда Hugo Boss. На площади более 600 квадратных метро представлены как мужская, так и женская коллекции, а также все главные линии аксессуаров бренда. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Магазин выдержан в характерном для марки стиле: в интерьере царят минимализм и спокойные цвета. Среди гостей по случаю открытия были Наталья Османн, Массимо Каррера, Марко Табукки, Теймураз Гугуберидзе, Константин Андрикопулос и другие.

Фото: Hugo Boss 1 /2

Hugo Boss производит одежду, обувь и аксессуары. Компания основана в 1923 году. Объединяет бренды The BOSS, BOSS Orange, BOSS Green, The HUGO.

Осенью 2016 года в руководстве компании произошли кадровые перестановки. Свой пост покинул глава американского подразделения Геррит Рютцель (Gerrit Ruetzel). Представители Hugo Boss объяснили, что смена руководства связана с необходимостью «возродить» американский рынок