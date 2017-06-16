Philipp Plein вдохновился фильтрами из соцсетей

Марка Philipp Plein показала коллекцию детской одежды и аксессуаров на весенне-летний сезон 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 16 июня.

Источником вдохновения для дизайнеров послужили фильтры из соцсетей с кроликами, оленятами и тиграми. Что касается цветовой гаммы, то в коллекции превалируют вишневый, пудровый, канареечный и сиреневый оттенки.

В коллекцию вошли косухи с металлическими шипами и стразами, безразмерные свитшоты, а также вещи из денима, шелка и органзы. При создании линейки для мальчиков, дизайнеры вспомнили работы художника Алека Монополи и украсили одежду принтами с изображением тигром, орлов и языков пламени.

Philipp Plein — бренд, основанный немецким дизайнером Филиппом Плейном в 2008 году. Бренд производит женскую, мужскую и детскую коллекции одежды и аксессуаров. Флагманские бутики расположены в Милане, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге и Москве.