Philipp Plein вдохновился Мохаммедом Али

Марка Philipp Plein выпустила коллекцию одежды, посвященную американскому боксеру Мохаммеду Али. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает ProFashion.

В линейку вошли бейсболки, шорты-боксеры и кроссовки.Вещи изготовлены в черном, сером и белом цветах и украшены принтами с изображением спортсмена. «Спорт — это дисциплина и сила воли, которые требуют постоянной мотивации, а что может замотивировать сильнее, чем стремление стать живой легендой как, например, Мохаммед Али», — сказал представитель бренда.

Philipp Plein — бренд, основанный немецким дизайнером Филиппом Плейном в 2008 году. Бренд производит женскую, мужскую и детскую коллекции одежды и аксессуаров. Флагманские бутики расположены в Милане, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге и Москве.

Мохаммед Али (имя при рождении — Кассиус Марселлус Клей-младший) родился 17 января 1942 года. Он начал заниматься боксом в возрасте 12 лет. Дебют на профессиональном уровне состоялся 29 октября 1960 года. За свою карьеру спортсмен, который выступал в тяжелой весовой категории, провел 61 бой, одержав 56 побед (37 из них — нокаутом).

Али умер 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет в одной из больниц Финикса (США), где провел несколько дней после госпитализации из-за проблем с дыханием. Спортсмен страдал болезнью Паркинсона, которая была у него диагностирована в 1984 году.