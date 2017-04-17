Philipp Plein выпустил «оружие для обольщения»

Бренд Philipp Plein выпустил новую линию обуви. Все модели объединяет одинаковая высота каблука — она составляет 16 сантиметров. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 17 апреля.

В новой коллекции бренда представлены ботфорты, туфли на шпильке, сандалии и ботильоны. Все они украшены кристаллами, вышивкой, мехом и блестками.

«С такими аксессуарами вы можете быть теми, кем действительно хотели стать. Это настоящее оружие для обольщения», — говорит дизайнер бренда Филипп Плейн.

Philipp Plein — бренд, основанный немецким дизайнером Филиппом Плейном в 2008 году. Бренд производит женскую, мужскую и детскую коллекции одежды и аксессуаров. Флагманские бутики расположены в Милане, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге и Москве.

