Philipp Plein посадил моделей в клетку для птиц

Немецкий люксовый бренд Philipp Plein представил лукбук коллекции Pre-Fall 2017/18. Об этом сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру» во вторник, 7 февраля.

Темой коллекции бренд назвал любовь и вдохновение, во всех вещах используется хэштег #lovemeplein. В линейку вошли шубы из меха песца, енота, норки, лисицы и овчины, а также модели из денима с кристаллами Swarovski и граффити-нашивками, вечерние платья, кожаные куртки, обувь и аксессуары. Цветовая палитра варьируется от пудрового, рубинового и винного до черно-белой классики.

Фото: пресс-служба Philipp Plein 1 /5

Модели были сняты для лукбука внутри гигантской клетки для птиц. В съемках приняла участие известная бразильская модель Лума Гроте.

Бренд Philipp Plein был основан немецким дизайнером Филиппом Плейном в 1998 году. Магазины бренда работают в 60 странах мира, включая княжество Монако, Германию, Францию, Россию, Австрию, Италию, Испанию, Азербайджан и Южную Корею. Стиль бренда — рок-н-ролльная эстетика в luxury-исполнении.