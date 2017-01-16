Филип Плейн предложил сражаться и побеждать

Люксовый бренд спортивной одежды дизайнера Филиппа Плейна Plein Sport представил новую коллекцию на Миланской неделе моды. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы компании.

В линейку вошли свитшоты с принтами, бомберы, пуховики металлизированных оттенков, жилетки, легинсы, рюкзаки и тренировочные брюки. Девиз коллекции — «Сражаться и побеждать». В коллекцию вошли как мужские, так и женские вещи. Во время показа модели, среди которых присутствовали и профессиональные спортсмены, выступали под мотивационные речи приглашенного спикера.

Фото: пресс-служба Plein Sport 1 /5

«Мир спорта — это дисциплина и сила воли, взамен вы получаете гармонию и баланс. В тренажерном зале нет конкуренции — есть только вы. Для того, что достичь успеха, необходимо сражаться, выйти из зоны комфорта. Тренажерный зал — не детская площадка, это поле битвы», — прокомментировал показ представитель бренда.

Филипп Плейн — немецкий дизайнер, основатель марки Philipp Plein. Plein Sport — подразделение бренда, занимающееся выпуском спортивной одежды.