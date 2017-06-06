«Самый красивый преступник США» стал лицом Philipp Plein

Американец Джереми Микс, которого прозвали самым красивым преступником США, стал лицом новой рекламной кампании бренда Philipp Plein. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию Ленты.ру во вторник, 6 июня.

Источником вдохновения для дизайнеров послужила атмосфера Нью-Йорка и кварталы города. Одежду украсили принтом Neighborhood Kings.

Изображение: Philipp Plein 1 /2

Philipp Plein — бренд, основанный немецким дизайнером Филиппом Плейном в 2008 году. Бренд производит женскую, мужскую и детскую коллекции одежды и аксессуаров. Флагманские бутики расположены в Милане, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге и Москве.

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Микс получил широкую известность в 2014 году когда в Сети появилась его фотография после задержания за незаконное хранение оружия. Снимок набрал 100 тысяч лайков. Пользователи соцсети, в частности, называли мужчину неотразимым. После освождения Микс заявил, что хочет начать карьеру модели.