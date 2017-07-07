Boss показал очередную капсульную коллекцию Джейсона Ву

Бренд Boss представил очередную капсульную коллекцию Boss Gallery своего креативного директора Джейсона Ву. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 7 июля.

Показ прошел во время модного салона Der Berliner Mode Salon в столице Германии. Коллекция навеяна творчеством современных немецких художников Ансельма Рейле и Томаса Шайбица и артистическим миром Берлина. В линии преобладают яркие цвета — оранжевый, бирюзовый, ярко-желтый — контрастирующие с темно-синим, белым и черным по принципу colorblocking. Также дизайнер предложил вещи с абстрактным цветным принтом (романтичные платья и юбки-миди) и аксессуары, в частности, сумку, формой напоминающую шкатулку.

Фото: пресс-служба Boss 1 /7

Компания Hugo Boss основана в 1923 году в Германии. Производит одежду, обувь и аксессуары для мужчин и женщин и владеет брендами The Boss, Hugo, Boss Orange, Boss Green. В марте 2017 года в московском ГУМе открылся флагманский магазин Hugo Boss площадью более 600 квадратных метров.