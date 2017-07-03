Яхтсмен Алекс Томсон показал уникальный трюк в Финском заливе

Британский яхтсмен Алекс Томсон, установивший несколько мировых рекордов на яхте Hugo Boss IMOCA 60 в кругосветной безостановочной гонке на одиночных яхтах Vendee Globe, впервые посетил Россию, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Санкт-Петербурга.

Спортсмен вышел на своей яхте в Финский залив и продемонстрировал свой уникальный трюк: взбежал вверх по мачте яхты. Такой же рискованный маневр с последующим прыжком в море с верхушки мачты Томсон проделал в видеоролике Hugo Boss (2013). «Когда я уже стоял на мачте, я подумал: "Что я делаю?" Но я понимал, что это мотивирует молодых людей заниматься спортом, я подаю им пример. Поэтому я решился и прыгнул», — рассказал Алекс Томсон.

Фото: пресс-служба Hugo Boss

Яхтсмен также раскрыл некоторые секреты своего мастерства, связанные с дизайном и инновациями в экипировке. «Спорт — это детали. Важна каждая мелочь в инвентаре, — пояснил он. — Яхта строилась с учетом всех моих потребностей с применением самых высоких технологий. Невнимание к деталям в лучшем случае заставит тебя сойти с дистанции, в худшем — лишиться жизни».

Алекс Томсон — британский яхтсмен, уроженец Уэльса. В 1999 году, выиграв гонку Clipper Race, стал самым молодым шкипером в мире, победившим в кругосветной гонке. В 2016 году установил несколько мировых рекордов в Vendee Globe — кругосветной безостановочной гонке на одиночных парусных яхтах (дистанция — 26 тысяч морских миль).