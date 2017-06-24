Верфь Princess обновила линейку флайбриджных яхт

Британская яхтенная верфь Princess представила первую семнадцатиметровую яхту модели 55. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба компании.

Яхта заменит в линейке верфи модели Princess 52 и Princess 56. Судно оборудовано просторным флайбриджем, баром с барбекю, U-образным диваном и складным столом из тикового дерева, трансформируемым в место для загара. На главной палубе находятся две столовых зоны: одна в кормовом кокпите, другая — внутри салона. Кофейный столик ручной работы трансформируется в большой обеденный стол. В салоне установлен телевизор с диагональю 49 дюймов. Яхта характеризуется представителями верфи как подходящая «для общения в большой компании».

Фото: Princess Yachts 1 /2

Яхта может быть оснащена двумя дизельными двигателями Volvo D13-800 либо MAN i6-800 совокупной мощностью 1600 лошадиных сил и развивает скорость до 33 узлов (61 километров час). Официальная презентация судна состоится во время боат-шоу в Саутгемптоне, Великобритания, которое пройдет с 15 по 24 сентября 2017 года.

Имя заказчика и цена первого экземпляра не сообщаются.

Princess Yachts — британская верфь, специализирующаяся на производстве моторных яхт. Основана в 1965 году. Штаб-квартира расположена в Плимуте.