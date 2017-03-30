Princess Yachts обновила линейку S-класса

Британская яхтенная верфь Princess Yachts представила младшую модель своей линейки S-класса (Sportbridge). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 30 марта.

Яхта Princess S60 имеет длину 19 метров, водоизмещение 30,5 тонны и способна развивать скорость до 38 узлов (70 километров в час). Судно может быть оборудовано двумя двигателями Caterpillar 12.9 мощностью 1000 лошадиных сил каждый либо MAN V8 1200 мощностью 1200 лошадиных сил каждый.

Фото: пресс-служба Princess Yachts 1 /5

На борту яхты имеется холодильник объемом 270 литров; в список стандартного оборудования входят также трехконфорочная стеклокерамическая варочная поверхность, комбинированная печь (духовка/СВЧ/гриль) и мойка. В пространстве между кокпитом и салоном может быть установлена барная стойка.

Носовая VIP-каюта и гостевая правого борта так же, как и каюта владельца, имеют открывающиеся бортовые иллюминаторы. На борту оборудованы две ванные комнаты с одинаковым уровнем комфорта: одна для владельца, другая — для гостей. В корме опционально предусмотрена каюта шкипера. В качестве деревянной отделки интерьера предлагается матовый или полированный дуб, беленый или темный, а также американский орех.

Яхта уже доступна для заказа в России. Цена базовой комплектации не сообщается.

Princess Yachts — британская верфь, специализирующаяся на производстве моторных яхт. Основана в 1965 году. Штаб-квартира расположена в Плимуте.