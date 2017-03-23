Итальянцы украсили суперъяхту кашемировыми коврами

Итальянская верфь ОТАМ спустила на воду новую 25,5-метровую суперъяхту Mystere. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 23 марта.

Это четвертое судно на платформе Millenium 80 HT. Лодка водоизмещением 64 тонны оборудована двумя двигателями совокупной мощностью 2600 лошадиных сил и способна развивать скорость до 48 узлов (89 километров в час). В оформлении интерьера кают использованы ковры из шелка и кашемира, а также лакированное эбеновое дерево, хромированная сталь и настоящий тик. По желанию владельца яхта оборудована двумя VIP-каютами, огороженным камбузом и возможностью отдельного доступа для команды в кубрик на носу.

Фото: предоставлено Sand People Communication

Специальное внимание было уделено звукоизоляции. Благодаря двойной прошивке, согласно данным верфи, при включенном генераторе и кондиционере на 80 процентах мощности в салоне и каюте владельца был зафиксирован показатель шума всего в 44 децибела. Передача судна владельцу запланирована на апрель. Имя заказчика не разглашается.

Верфь ОТАМ была основана в 1954 году. Производство базируется под Генуей, в Сестри Поненте. Фирма специализируется на выпуске скоростных моторных яхт.