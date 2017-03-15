Верфь Canados выпустит самую маленькую лодку в своей истории

Итальянская верфь Canados объявила о начале производства 13-метровых катеров серии Gladiator 428. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 15 марта.

Это самая маленькая модель в истории фирмы. В зависимости от установленных двигателей Gladiator 428 развивает максимальную скорость от 37 до более 50 узлов (от 68,5 до более чем 92,6 километра в час). Мировая премьера лодки состоится на Каннском фестивале яхт в сентябре 2017 года. Всего в этом году верфь планирует построить шесть-восемь таких катеров.

Для производства модели фирма создала специальную сборочную линию. «Мы ограничиваем объемы производства ради качества. К нам приходят владельцы через брокеров по всему миру, потому что нигде больше они не находят такого же вдумчивого подхода. В силу обозначенных выше факторов нам сложно было вписать новый Gladiator 428 в структуру Canados. Для этого мы организовали отдельный бизнес, полностью посвященный этой модели», — прокомментировал директор Canados Мишель Карсенти.

Canados — итальянская яхтенная верфь. Основана в 1946 году и с тех пор спустила на воду более 700 яхт длиной до 36 метров.