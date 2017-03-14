Турки построят катер для поклонника Armani

Турецкая бутик-верфь Mazu Yachts начала строительство новой модели — 12-метровой Mazu 38 Soft Top. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 14 марта.

Изображение: Mazu Yachts 1 /2

Моторная яхта в стиле «милитари» создана по заказу клиента из Европы дизайнером Халитом Юкаем. Как подчеркивают представители верфи, клиент любит стиль Armani, поэтому интерьер отделан дорогой итальянской кожей. Освещение обеспечивают приборы от итальянского поставщика Cantalupi. Судно будет построен из композита методом холодного прессования. Двигательная установка — два Volvo Penta IPS 400 по 300 лошадиных сил каждый, максимальная скорость составляет 34 узла (63 километра в час).

Лодка сертифицирована по классу RINA CE A/B (допускается до плавания в открытом море при волнении до 4 метров и силе ветра до 8 баллов по шкале Бофорта) и может быть использована как в качестве тендера для суперъяхты, так и как самостоятельное судно. Имя заказчика и стоимость проекта не разглашаются. Катер будет готов в начале июня.

Mazu Yachts — яхтенная верфь, расположенная в турецком городе Ялова. Фирма разрабатывает и производит люксовые моторные яхты с закрытым и открытым кокпитами с 2011 года.