Lexus представил скоростную яхту

Японский автопроизводитель Lexus представил концепт скоростной яхты, снабженной дизельными двигателями Toyota. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Лодка была разработана по распоряжению главы компании Акио Тойоды и построена в единственном экземпляре на американской верфи Marquis-Carver Yacht Group в штате Висконсин. О планах серийного производства яхты не сообщается.

Корпус яхты сделан из углепластика, пассажирский салон рассчитан на восемь пассажиров. Она оборудована камбузом с раковиной для мытья посуды, холодильником и плиткой, также на борту имеется уборная с душевой кабиной.

Совокупная мощность двух двигателей V8 составляет около 885 лошадиных сил. Такие моторы используются в моделях Lexus RC F, GS F и LC500. Максимальная скорость — 79 километров в час.

