Турки показали концепт катамарана на солнечных батареях

Шведский дизайнер Деннис Ингеманссон (Dennis Ingemansson) совместно с турецкой компанией Ned Ship Group представил концептуальную модель суперъяхты-катамарана на солнечных батареях. Судно получило название Solar dream. Об этом сообщает Highsnobiety.

Яхта длиной 42 метра будет оснащена гибридным двигателем, который питается за счет солнечной энергии. Чтобы судно могло проходить под мостами разной высоты, на него планируется поставить телескопическую мачту.

Жилая площадь на судне составит порядка 580 квадратных метров, там смогут разместиться до 10 пассажиров и 5 членов экипажа.

Летом 2015 года австрийская фирма Migaloo Private Submarines представила проект частного плавучего острова. Предполагается, что остров будет состоять из нескольких этажей. На нем оборудуют место для бассейна, водопада, вертолетную площадку и зоны отдыха. Цена острова пока не названа, но, по словам представителей компании, она будет «зависеть от пожеланий клиентов».