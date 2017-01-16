Британский миллиардер получил яхту с теннисным кортом

Немецкая верфь Abeking & Rasmussen спустила на воду 98-метровую суперъяхту Aviva, построенную по заказу британского миллиардера Джо Льюиса. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 16 января.

Яхта оборудована гибридной силовой установкой и способна развивать скорость до 11 узлов (20 километров в час) только на электромоторах. Максимальная скорость судна — 20 узлов (37 километров в час) Разработкой занималось бюро Reymond Langton Design. Особенностью судна является крытый теннисный корт размером 20 на 10 метров и потолком 6 метров на борту. Полный цикл строительства яхты занял всего 35 месяцев; владельцу она будет сдана весной 2017 года. Яхта стала самой большой в истории верфи.

Abeking & Rasmussen — немецкая верфь, основанная в 1907 году. Расположена в коммуне Лемвердер рядом с Бременом. Специализируется на строительстве торговых судов, яхт, а также кораблей для ВМФ.

Джо Льюис — британский бизнесмен, состояние которого оценивается Forbes в 5,3 миллиарда долларов. Является основным владельцем инвестиционной компании Tavistock Group. Новая яхта станет для него четвертой; три предыдущие также носили название Aviva (еврейское женское имя, означающее «Весна»).