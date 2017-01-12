Студия Филиппа Бриана предложила концепт яхты для эгоистов

Студия яхтенного дизайнера Филиппа Бриана представила концепт 30-метрового карбонового шлюпа Egoist. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 12 января.

Парусное судно, по словам дизайнера, рассчитано на владельцев, которые желают полного единения с яхтой. Лодка представляет собой современное прочтение классической парусной яхты Восточного побережья США. На яхте возможно совершение одиночного каботажного плавания и участие в регатах с сокращенной командой. На борту — вместительный салон, просторные апартаменты владельца и каюта для двух членов экипажа.

«Egoist может быть полностью персонализирован в соответствии с пожеланиями владельца. Это настоящая мечта для фанатов яхтинга и любителей приключений», — пояснил Бриан.

Проектное водоизмещение яхты — 55 тонн. Она оснащена парусным вооружением типа шлюп площадью 430-950 квадратных метров.

Филипп Бриан — яхтенный архитектор и дизайнер. Родился во Франции, в настоящее время работает в Великобритании. Обладатель более 30 международных наград в области яхтинга. По его проектам построено более 12 тысяч судов.