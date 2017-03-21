Голландцы создали концепт суперъяхты для китайского миллиардера с двумя детьми

Голландская дизайн-студия Giudo De Groot и инженер Карел Нгуен из Делфтского технического университета представили проект двухкорпусной полупогружаемой яхты Rén. Об этом сообщает Bateaux.com.

Судно длиной 68 метров и шириной 27 метров имеет осадку 7 метров и спроектировано по схеме SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull — «двухкорпусное судно с малой площадью сечения по ватерлинии»; такие суда также именуются полупогружаемыми катамаранами). Благодаря двухкорпусной схеме яхта будет отличаться высокой остойчивостью.

Изображение: Giudo De Groot

Силовая установка — дизель-электрическая. Судно рассчитано на 10 гостей и 40 человек команды. На борту планируется разместить офисное помещение для владельца, вертолетную площадку, оранжерею, зону отдыха и фитнес-зал. Также по желанию владельца возможно оборудование лаборатории для океанографических исследований.

По словам Нгуена, при создании концепции суперъяхты разработчики ориентировались на вкусы китайской элиты и представляли себе потенциального заказчика как 34-летнего миллиардера, добившегося всего самостоятельно, женатого и с двумя детьми.

Фирма Guido de Groot Design основана в Лейдене (Нидерланды) в 1997 году дизайнером Гвидо де Гротом. Специализируется на разработке внешнего вида и интерьеров моторных и парусных яхт.