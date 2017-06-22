Французский стартап предложил прогулки для малоимущих на люксовых яхтах

Фирма FLOAT из Сен-Тропе, Франция, запустила сервис по продаже мест на борту люксовых яхт. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель компании.

Суда курсируют по регулярным маршрутам между Монако и Сен-Тропе, билет стоит от 99 евро. Программа мини-круиза включает в себя купание, обед в пляжном ресторане и шампанское. Рейсы обслуживаются открытыми яхтами Maori 50 и яхтами с флайбриджем и закрытым кокпитом Beneteau FLY. Заказ можно сделать через сайт компании либо через приложение для iOS.

FLOAT — французский стартап, основанный в 2017 году предпринимателями Гуальтьеро Джиори и Дмитрием Семенихиным.

