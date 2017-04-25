Голландская верфь спустила на воду суперъяхту с приватной палубой

Голландская яхтенная верфь Amels спустила на воду 55-метровую суперъяхту Lili. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 апреля.

Судно входит в серию 180 Limited Edition, дизайн внешнего вида разрабатывал Тим Хейвуд, интерьеры — Лаура Сесса. Интересы заказчика, имя которого не раскрывается, и общий надзор за строительством осуществляла компания Imperial Yachts. Яхта рассчитана на 12 гостей, размещаемых в шести каютах. Особенностью Lili является усовершенствованный мостик с выходом из каюты владельца на особо спроектированную приватную заднюю палубу, скрытую от остальных двух палуб.

«Это еще один яркий проект, построенный с опытной командой и очень талантливыми людьми, подтверждающий наше тесное и долговременное сотрудничество с верфью Amels на протяжении последних восьми лет», — прокомментировала проект директор Imperial Yachts Джулия Стюарт.

«Lili является исключительно высококачественной суперъяхтой и, вне сомнений, подарит много приятных воспоминаний ее владельцам и гостям. Еще один проект был реализован с Imperial гладко и продуктивно, и это видно в конечном итоге», — сказала коммерческий директор Amels Роуз Дамен.

Amels — судоверфь во Флиссингене, Нидерланды. Основана в 1918 году, с 1982 года специализируется на строительстве моторных яхт.

Imperial Yachts — монакская компания, предоставляющая услуги строительства, посредничества, управления и чартера для владельцев суперъяхт.