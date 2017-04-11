Итальянцы предложили проект парусной яхты с балкончиками

Итальянские дизайнеры Ковини Маттео и Сквадрито Лоренцо представили проект 60-метровой парусной яхты InMind. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает SuperYacht Times.

Изображение: InMind

Двухмачтовое судно с парусным вооружением типа кеч будет оборудовано необычными раздвижными балкончиками по оба борта, значительно увеличивающими полезную площадь палубы во время якорной стоянки. Также предусмотрена спускающаяся к воде кормовая лестница, что, по словам создателей, будет служить «созданию wow-эффект при стоянке в порту». На борту яхты также предусмотрен бассейн.

О перспективах строительства яхты и возможных заказчиках не сообщается.

Кеч — тип двухмачтового парусного судна с косыми парусами. Появились в середине XVII века в Англии и Северной Америке как рыболовные и торговые суда. Характерным признаком кеча является более низкая относительно грота (передней мачты) бизань (задняя мачта).