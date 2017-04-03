Верфь Azimut показала новую 21-метровую яхту

Итальянская верфь Azimut объявила о начале выпуска 21-метровой модели S7. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 апреля.

Моторная яхта была разработана постоянным дизайнером и морским архитектором фирмы Стефано Ригини. Судно доступно в двух вариантах планировки — Coupé и Sportfly; в цветах «черный жемчуг» или «платина». Силовая установка — три двигателя Volvo IPS суммарной мощностью 2400 лошадиных сил. Корпус яхты выполнен из стеклопластика с применением современных технологий. Яхта оборудована системой автобалансировки и управляется при помощи джойстика.

Фото: предоставлено Azimut 1 /3

Отличительной чертой судна является просторная для своего класса каюта владельца — 19 квадратных метров. Пространство может быть оптимизировано при помощи перегородок. Также предусмотрены две лаунж-зоны с барной стойкой, кофейным столиком и стойкой для телевизора с диагональю до 55 дюймов.

Azimut S7 будет официально представлена на яхт-шоу Cannes International Boat & Yacht Show в Каннах, которое пройдет с 12 по 17 сентября. Яхта будет доступна для заказов в Россию, цена пока не сообщается.