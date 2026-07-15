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15:53, 15 июля 2026Россия

Россиянин застрял в мусоропроводе

Житель Нижнего Новгорода застрял в мусоропроводе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Житель Нижнего Новгорода застрял в узкой бетонной трубе мусоропровода и не смог объяснить, как он там оказался. Об этом сообщила администрация российского города в Telegram.

Застрявший россиянин не смог выбраться самостоятельно, и для того чтобы достать его, спасатели городского аварийно-спасательного отряда демонтировали конструкцию.

Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. Осмотр серьезных травм не выявил.

«На главный вопрос, как нижегородец оказался в столь странном месте, мужчина решил не отвечать», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лифт с людьми рухнул с седьмого этажа башни «Запад» комплекса небоскребов «Федерация» в «Москва-Сити». Известно о пострадавших, однако их число и состояние не уточняются.

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