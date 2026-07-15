Лифт с людьми рухнул в 62-этажном небоскребе «Москвы-Сити»

Shot: С седьмого этажа башни в «Москве-Сити» упал лифт с людьми

Лифт с людьми рухнул с седьмого этажа башни «Запад» комплекса небоскребов «Федерация» в «Москве-Сити». Об этом пишет Shot в Telegram.

По словам очевидцев, лифт упал, когда в здании отключилось электричество. Внутри находились несколько пассажиров. Известно о пострадавших, однако их число и состояние не уточняются.

Всего в башне «Запад» 62 этажа. Ее высота составляет 242 метра.

Ранее во Владимире в надземном пешеходном переходе упал лифт с женщиной и годовалым ребенком внутри. Россияне получили незначительные травмы.

До этого мать с шестимесячным ребенком пострадала при падении лифта в московском жилом комплексе. Как выяснилось, кабина застряла на уровне десятого этажа и начала резко снижаться, пролетев около двух этажей. При этом кнопка вызова диспетчера не работала.