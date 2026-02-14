Реклама

17:08, 14 февраля 2026Россия

Россиянка с шестимесячным ребенком пострадали при падении лифта в Москве

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Москве упал лифт с матерью и ребенком внутри. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, в московском ЖК «Новое Внуково» сорвался лифт с десятого этажа с матерью и маленьким ребенком. В результате они получили травмы.

Женщина поднималась домой после прогулки с шестимесячным ребенком. На уровне десятого этажа кабина начала падать вниз и пролетела около двух этажей, после этого она медленно поползла. При этом кнопка вызова диспетчера в кабине не работала. На крики пострадавшей прибежали соседи и вызвали лифтеров, которые смогли открыть дверь только после перезапуска системы. У ребенка диагностирован ушиб головы, а у мамы сотрясение мозга и множественные ушибы.

После происшествия рабу лифта не остановили и не проинформировали жителей об аварийной ситуации. Жильцы продолжали им пользоваться.

Дом был введен в эксплуатацию в прошлом году, и проблемы с лифтом начались практически сразу. Жильцы обращались в управляющую компанию и жаловались в Мосжилинспекцию. Там ответили, что оборудование исправно.

Ранее сообщалось, что в России усомнились в выполнении планов по замене лифтов.

