В России усомнились в выполнении планов по замене лифтов

Файзуллин: В России не успеют заменить все устаревшие лифты до 2030 года

Заменить все устаревшие лифты в многоквартирных домах России не получится до 2030 года. В выполнении планов усомнился глава Минстроя Ирек Файзуллин, передает РИА Новости.

Файзуллин отметил, что за 2025 год в стране заменили 19,9 тысячи лифтов, после чего осталось 99 тысяч устаревших объектов, которые нужно поменять до 2030-го. Из них 47,8 тысячи находятся под контролем региональных операторов и еще 40 тысяч должны быть обновлены за счет средств на спецсчетах.

Министр заявил, что не раз упоминал о возможных проблемах. «Если по региональным операторам работа в целом пройдет стабильно, то на спецсчетах у нас остаются сомнения, что все эти товарищества сумеют эту задачу выполнить», — объяснил он.

Ранее Файзуллин рассказал, что в 2026 году в России заменят еще 19 тысяч устаревших лифтов.