В России собрались массово менять старые лифты

Глава Минстроя Файзуллин: В 2026 году в РФ планируют заменить 19 тысяч лифтов

Глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе совещания с регионами заявил о планирующейся в РФ массовой замене лифтов в 2026 году. Его слова приводятся в канале ведомства в мессенджере Max.

По словам чиновника, в общей сложности в России собираются заменить 19 тысяч лифтов — это на две-три тысячи больше, чем было заменено в 2025-м. «Механизмом списания 2/3 задолженности бюджетных кредитов на замену лифтов воспользовались 36 регионов», — добавил Файзуллин.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в рамках трехлетнего этапа программы капремонта общего имущества многоквартирных домов, рассчитанного на 2023-2025 годы, за счет средств регионального оператора установили 1155 новых лифтов в 365 домах.