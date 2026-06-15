Россияне смогут отдохнуть в Турции по системе «все включено» от 120 тысяч рублей

АТОР: 10 ночей на двоих в отелях Турции в июле будут стоить от 120 до 185 тысяч рублей

Российские туристы смогут отдохнуть по системе «все включено» в Турции от 120 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Так, 10 ночей в турецких отелях в июле и августе будут стоить россиянам от 120 тысяч до 185 тысяч рублей с учетом перелета из Москвы. Однако бронировать туры необходимо в июне. «Люксовые отели могут предлагать сейчас скидки до 12 процентов», — добавили в АТОР.

Уточняется, что стоимость проживания в качественных гостиницах с четырьмя звездами и недорогих пятизвездочных отелях варьируется от 175 тысяч до 254 тысяч рублей. Номера в классических люксовых гостиничных заведениях достигают 350 тысяч рублей, проживание в отелях высокого уровня стоит от 365 тысяч до 420 тысяч рублей, отдых в премиальных заведениях — от 420 тысяч до 600 тысяч рублей, а отпуск в «тяжелом люксе» — от 650 тысяч до 1,8 миллиона рублей.

Самым бюджетным месяцем для отдыха на пляжах Турции остается сентябрь. Туроператоры советуют бронировать осенний отпуск в этой стране сейчас, так как цены скоро вырастут.

Ранее в Турции пассажирский самолет врезался в вышку связи. Пассажиры рассказали о панике, начавшейся на борту.