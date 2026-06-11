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22:21, 11 июня 2026Путешествия

Туристы рассказали о панике на борту влетевшего в вышку связи самолета в Турции

«Осторожно, новости»: Пассажиры влетевшего в вышку связи самолета в Турции впали в панику
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Пассажиры рассказали о панике, окутавшей их на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, который следовал по направлению СтамбулАнталья и врезался в вышку связи. Подробности раскрывает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«У нас тут оторвалось что-то в самолете. У женщин истерика», — отметила пассажирка. По словам очевидцев, авиасудно столкнулось с наземным радаром в аэропорту Антальи.

Как отмечается, у трапа людей встретили медики и пожарные. Пассажиры сильно испугались звука удара и отлетевших частей самолета. Теперь путешественники ждут свой багаж. По словам туристов, чемоданы им не выдают уже два часа.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом Стамбул — Анталья, врезался в вышку связи при посадке. Сообщалось, что пассажиры почувствовали сильный удар. К месту инцидента были направлены экстренные службы.

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