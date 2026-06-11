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21:59, 11 июня 2026Путешествия

В Турции пассажирский самолет врезался в вышку связи

В Анталье самолет Turkish Airlines врезался в вышку связи при посадке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом Стамбул — Анталья, врезался в вышку связи при посадке в аэропорту Антальи. Об этом сообщает Shot.

Во время руления к месту стоянки борт врезался в мачту наземного радара. Отмечается, что пассажиры почувствовали сильный удар. К месту происшествия были направлены экстренные службы.

Из самолета были эвакуированы 267 пассажиров. По предварительным данным, пострадал один человек.

Ранее самолет United Airlines во время посадки сначала врезался в фонарный столб на автомагистрали, который упал на проезжавший по шоссе автомобиль. Затем борт повредил грузовик. Инцидент попал на видео. В результате пострадал водитель грузовой машины. Его госпитализировали с незначительными травмами и вскоре отпустили. Самолет с 221 пассажиром и 10 членами экипажа приземлился в аэропорту без пострадавших.

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